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كحيل: وعود مصرية برفع أسماء المواطنين الممنوعين من السفر عبر معبر رفح

الإثنين 11 أكتوبر 2021 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
كحيل: وعود مصرية برفع أسماء المواطنين الممنوعين من السفر عبر معبر رفح



غزة / سما /

كشف الناطق باسم الوفد الاقتصادي في القاهرة م. أسامة كحيل، عصر اليوم، تفاصيل اجتماع الوفد مع السلطات المصرية.

وأوضح كحيل في تصريحات لاذاعة القدس، أن الاجتماع الذي تم عقده مع الجانب المصري جاء نتيجة شكاوى التجار على ارتفاع أسعار نقل البضائع إلى قطاع غزة.

وبين كحيل أن الوفد طالب السلطات المصرية بالسماح بدخول كافة السلع والبضائع اللازمة للقطاع بما فيها مواد البناء والحديد بأنواعه لتسهيل عملية إعادة الإعمار.

وأشار الى أن الجانب المصري وافق على تصدير المنتجات الزراعية والصناعية من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح البري.

وقال كحيل أن هناك وعود مصرية برفع أسماء المواطنين الممنوعين من السفر عبر معبر رفح البري.

وفي ختام تصريحاته بين أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة من كلا الجانبين ومهمتها متابعة هذه المطالب.

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