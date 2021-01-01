وقفة دعم وإسناد للأسرى في بيت لحم

بيت لحم / سما /

شارك مئات المواطنين، اليوم الاثنين، في وقفة دعم وإسناد للأسرى في ساحة المهد بمدينة بيت لحم.

وقالت مديرة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في بيت لحم أحلام الوحش، إن هذه الوقفة مع الأسرى تأتي لإعلاء صوتهم وللمطالبة الفورية بالإفراج عنهم، مشيرة إلى أن الأسرى يعيشون في ظروف حياتية صعبة.

وأكدت ضرورة الضغط للإفراج عن الأسيرة الجريحة إسراء الجعابيص التي تعاني من حروق بنسبة 60% من جسدها.

بدوره، قال مدير عام نادي الأسير عبد الله زغاري، إن المعركة في سجون الاحتلال ما زالت مستمرة على كافة الأصعدة، خاصة على الأسرى المضربين عن الطعام الذين تجاوز بعضهم أكثر من ثلاثة أشهر من الإضراب مثل كايد الفسفوس ومقداد القواسمي وهما في حالة صحية حرجة.

وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بضرورة التدخل لإنقاذ الأسرى من بطش الاحتلال، ووقف سياسة الاعتقال الإداري التي بموجبها تحتجز الأسير بلا تهمة محددة ولا مدة معلومة.

من ناحيته، قال أمين سر حركة فتح في بيت لحم محمد المصري، إن الاحتلال يفرض عقوبات على الأسرى كاحتجاز العشرات منهم في زنازين العزل الانفرادي، ظنا منه أنه بذلك يكسر عزيمة الأسرى، ولكنهم يزدادون إصرارا وإرادة.

وأضاف "اليوم نقف في ركن الأسرى المخصص في سوق بيت لحم الثقافي، فقضية الأسرى تعبر عن هوية وثقافة المجتمع الفلسطيني بنضاله ضد الاحتلال والاستعمار الاسرائيلي الذي يحاول سحق الانسان الفلسطيني".