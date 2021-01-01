بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس يدينون قرار السماح للمستوطنين بالصلاة الصامتة في "الأقصى"

رام الله / سما /

أدان بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، اليوم الإثنين، قرار ما تسمى "محكمة الصلح الإسرائيلية" بالسماح للمستوطنين بالصلاة الصامتة في المسجد الأقصى المبارك، معتبرين القرار اعتداء على حق المسلمين في كامل الحرم.

وذكر البطاركة ورؤساء الكنائس في بيان صحفي، أن "القرار يمس بالحق الحصري للمسلمين في الحرم القدسي الشريف، وأن كنائس القدس ورعاياها يقفون إلى جانب اخوتهم المسلمين في هذا الظلم الذي وقع عليهم".

وأكد البيان، أن دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الشؤون والأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الوحيدة صاحبة الحق في إدارة الحرم القدسي الشريف، والسماح وعدم السماح بزيارته.

وتابع البيان: "ننظر ببالغ الخطورة إلى هذا القرار الظالم وتداعياته الخطيرة على الحرم القدسي الشريف والمدينة المقدسة ووضعها التاريخي والقانوني القائم".