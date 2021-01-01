يقطينة عملاقة تفوز بجائزة "أثقل ثمرة"

وكالات / سما /

حصدت ثمرة يقطين إيطالية بطولة أوروبا لأثقل ثمرة من هذا النوع خلال حفل في مدينة لودفيجسبورج جنوبي ألمانيا.

وأعلن منظمو المسابقة، أن الثمرة القادمة من إيطاليا بلغ وزنها 1217.5 كيلوجرام.

عود الثمرة للمزارع ستيفانو كوتروبي، وكانت فازت في سبتمبر/أيلول في مسابقة أقيمت بإيطاليا وكان وزنها 1226 كيلوجراماً لتصبح أثقل ثمرة من نوعها في العالم منذ ذلك الوقت، ولكنها فقدت جزءاً من وزنها عن طريق البخر بمجرد قطفها من نباتها.

وحلّت في المركز الثاني، ثمرة المزارع البلجيكي ماريو فانجيل بوزن بلغ 1106.5 كيلوجرام، ثم ثمرة المزارع الفرنسي مهدي داهو في المركز الثالث بـ5983.5 كيلوجرام.