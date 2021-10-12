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"المالية بغزة" تعلن تسديد رسوم طلبة الكلية الجامعية من المستحقات

الإثنين 11 أكتوبر 2021 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أعلنت وزارة المالية عن بدء التسجيل لتسديد رسوم الفصل الأول من العام الدراسي 2021-2022 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

وأوضحت المالية شروط قبول الطلب، حيث يجب أن يستفيد الطالب مباشرة من التسجيل إذا كان المبلغ المستحق عليه أقل من 90 دينار أردني، مبينة أنه إذا كانت الرسوم المستحقة أكبر يتوجب على الطالب تسديد مبلغ 50 دينار على الأقل في حسابه الجامعي بدءاً من تاريخ التسجيل الموافق 12/10/2021.

وأكدت أن من سيستفيد من التسجيل كافة طلبة الكلية المسجلين وبحد أقصى 400 شيكل فقط.

وذكرت أن الطلبة الخريجون سيستفيدون بنسبة 30% من المبلغ المستحق بعد تسديد 70% في حساب الطالب.

وسيتم فتح باب التسجيل الالكتروني اعتباراً من يوم الثلاثاء 12/10/2021م، وينتهي يوم الأحد 14/11/2021 وذلك بالدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps  ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية).

#المالية بغزة #الكلية الجامعية #المستحقات #طلبة

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