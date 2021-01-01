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"كورونا" عالميا: 4 ملايين و868 ألف وفاة و238 مليونا و679 ألف إصابة

الإثنين 11 أكتوبر 2021 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كورونا" عالميا: 4 ملايين و868 ألف وفاة و238 مليونا و679 ألف إصابة



وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 868 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 238 مليونا وما يقارب 679 ألف اصابة، تعافى منهم 215 مليونا وأكثر من 866 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد 302 ألف و185 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 4,602 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (962 وفاة)، وأميركا (517 وفاة)، والمكسيك (348 وفاة)، وإيران (222 وفاة)، ورومانيا (211 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، بريطانيا (34,574 إصابة)، وروسيا (28,647 إصابة)، وتركيا (28,370 إصابة)، وأميركا (24,694 إصابة)، والهند (19,018 إصابة).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (733,575 وفاة)، والبرازيل (601,047 وفاة)، والهند (450,814 وفاة)، والمكسيك (282,086 وفاة)، وروسيا (216,415 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (45,204,373 إصابة)، والهند (33,971,607 إصابات)، والبرازيل (21,575,820 إصابة)، وبريطانيا (8,154,306 إصابات)، وروسيا (7,775,365 إصابة).

#فيروس كورونا #كورونا #العالم

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