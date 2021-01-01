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ميركل من تل ابيب: للفلسطينيين الحق في إقامة دولتهم والمستوطنات تشكل عقبة أمام ذلك

الإثنين 11 أكتوبر 2021 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميركل من تل ابيب: للفلسطينيين الحق في إقامة دولتهم والمستوطنات تشكل عقبة أمام ذلك



القدس المحتلة / سما /

 أكدت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل، اليوم الإثنين، أن الفلسطينيين لديهم الحق في إقامة دولتهم الخاصة بهم، إلى جانب دولة يهودية ديمقراطية.

جاءت أقوال ميركل خلال لقاء مع كبار أعضاء معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، قبل أن تتجه إلى مطار اللد “بن غوريون” لمغادرة إسرائيل بعد زيارة استمرت يومين.

وقالت ميركل “أنا أؤيد قيام دولة يهودية ديمقراطية، ولكن يجب حماية هذه الدولة على المدى الطويل، وكما أن لإسرائيل الحق في إقامة دولتها الخاصة بها، فإن للفلسطينيين الحق في ذلك، وأن يعيشون ويحددون حياتهم لوحدهم في دولتهم الخاصة بهم”.

واعتبرت أن المستوطنات تشكل عقبة أمام مثل هذه الدولة، مضيفةً “علينا أن نأخذ بالاعتبار أن المستوطنات تجعل من الصعب تنفيذ حل الدولتين لشعبين”.

ودعت المستشارة الألمانية الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات مهمة للغاية نحو حلول عملية لتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين، مشيرةً إلى أن الجانب الأوروبي سيدعم ذلك.

وحاولت ميركل خلال مؤتمر مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت أمس، التأكيد على هذا الموقف قبل أن يقاطعها بينت، الذي قال إنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية تجلب “الإرهاب”، مدعيًا أن حكومته تقدم تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين.

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