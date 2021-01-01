آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

غزة/ سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن في غزة أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الثلاثاء سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة والرابعة من كشف رقم (2021/33).

ودعت الهيئة في بيان لها الواردة أسمائهم في تلك الحافلات للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وشددت على أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.