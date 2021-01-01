الكشف عن موعد وصول السفير القطري الى غزة الأسبوع المقبل

القدس المحتلة / سما /

قال محمد عبود مسؤول ملف الإعمار في وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، اليوم الإثنين، إن السفير القطري محمد العمادي سيصل القطاع الأسبوع المقبل، من أجل متابعة عملية الإعمار بعد العدوان الإسرائيلي الأخير في مايو/ أيار الماضي.

ولفت عبود في تصريحات لإذاعة صوت الشعب المحلية بغزة، إلى أن وزارته تواصل صرف التعويضات المالية للمتضررين من العدوان الأخير على دفعات.

وكانت مصادر فلسطينية أكدت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن العمادي سيصل غزة بداية الأسبوع المقبل للقاء قيادة حماس، لمتابعة عدة ملفات معهم، منها ملف الإعمار والجزء الثالث من المنحة القطرية الخاصة بموظفي حكومة غزة.