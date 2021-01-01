"الرمان" يحميك من أمراض القلب والسرطان

وكالات / سما /

يحمل الرمان فوائد غذائية عديدة على صحتك، فهو غنى بالمركبات والفيتامينات التي تجعل منه طعاما صحيا للوقاية من العديد من الأمراض، حيث يحتوى على مضادات الأكسدة، خاصة مادة البوليفينول، وفيتامين سى الذى يلعب دورا في تعزيز مناعتك، في فصل الشتاء، بجانب دوره في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى.

فيما يلي بعض الفوائد المحتملة للرمان،طبقا لما ورد في موقع Healthline:-

1- غنى بمضادات الأكسدة

تحتوى بذور الرمان على مادة البوليفينول، إحدى مضادات الأكسدة القوية، حيث يحتوى عصير الرمان على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة مقارنة بمعظم عصائر الفاكهة الأخرى، كما أنه يحتوي على مضادات أكسدة أكثر بثلاث مرات من الشاى الأخضر، والتي تسهم في إزالة الجذور الحرة وحماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهاب.

2- غنى بفيتامين سي

يحتوي عصير ثمرة رمان واحدة على أكثر من 40 % من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي، التي تساعدك في تعزيز مناعتك.

3- الوقاية من السرطان

وجد الباحثون أن الرمان، قد يساعد في وقف نمو خلايا سرطان البروستاتا، لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

4- الوقاية من الزهايمر

يُعتقد أن مضادات الأكسدة الموجودة في العصير وتركيزها العالي يعيقان تقدم مرض الزهايمر ويحمي الذاكرة.

5- الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى

يمكن لعصير الرمان أن يقلل الالتهاب في الأمعاء ويحسن الهضم، كما قد يكون مفيدًا للأشخاص المصابين بداء كرون والتهاب القولون التقرحي وأمراض الأمعاء الالتهابية الأخرى.

6- مضاد للالتهابات

عصير الرمان مضاد قوي للالتهابات بسبب تركيزه العالي من مضادات الأكسدة، لذا يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم ومنع الإجهاد التأكسدي والأضرار.

7- التهاب المفاصل

قد تساعد مركبات الفلافونول الموجودة في عصير الرمان على منع الالتهاب الذي يساهم في التهاب المفاصل وتلف الغضاريف، و هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي.

8- أمراض القلب

يعتبر عصير الرمان من أكثر أنواع العصائر المفيدة لصحة القلب، حيث وجدت دراسات سابقة أنه يحسن تدفق الدم ويمنع الشرايين من أن تصبح سميكة، كما يؤدي أيضًا إلى إبطاء نمو اللويحات وتراكم الكوليسترول في الشرايين.

9- الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

قد يساعد شرب عصير الرمان يوميًا أيضًا في خفض ضغط الدم الانقباضي.

10- مضاد للفيروسات

لأنه غنى بفيتامين C والعناصر الغذائية الأخرى التي تعزز المناعة مثل فيتامين E ، كما ثبت أيضًا أن الرمان مضاد للبكتيريا ومسببات العدوى المختلفة.