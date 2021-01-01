الشيخ: الموافقة على 442 طلب جمع شمل والمتابعة مستمرة لاستكمال باقي الملفات

رام الله / سما /

أعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، اليوم الإثنين، عن استقبال الدفعة الأولى من الموافقات على ملفات جمع شمل العائلات، وعددها 442 موافقة تشمل قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح الوزير الشيخ في بيان، أن هذه الموافقات شملت أبناء المواطنين الذين تجاوزا سن الـ 16 عاما، ولم يكونوا مسجلين في هويات ذويهم.

وأشار إلى أن استقبال الدفعة الأولى يأتي بناءً على المتابعة لما سبق وتـم الإعلان عنه بتاريخ الثلاثين من أب/أغسطس الماضي، حول التفاهمات التي تمت بينا وبين الجانب الإسرائيلي، والتي بموجبها أعيد العمل بملفات جمع الشمل بعد انقطاع دام لما يزيد عن 12 عاما.

وأكد أن المتابعة جارية من أجل تجاوز وفي أقرب وقت باقي الأسماء التي أرسلت في الكشوفات للجانب الإسرائيلي، والتي تشمل جمع شمل العائلات وتغيير العنوان.

وأعلن أن الهيئة العامة للشؤون المدنية ومديرياتها في القطاع والضفة ستكون مفتوحة اعتبارا من اليوم، لتسليم رسائل الموافقة الخاصة بالفئة المعلن عنها أعلاه، وذلك من أجل التوجه إلى مكاتب الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية، لإتمام إجراءات استصدار الهوية، وجواز السفر الفلسطيني.

ودعا المواطنين الذين لم يقوموا الآن بتحديث بياناتهم على سرعة انجاز ما هو مطلوب منهم من تقديم طلبات، أو تحديث بياناتهم.

يذكر أن الوزير الشيخ أعلن نهاية شهر أغسطس الماضي، عن اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية على منح خمسة آلاف جمع شمل للعائلات الفلسطينية دفعة أولى، على طريق إنهاء هذا الملف بالكامل في إطار جدول متفق عليه.