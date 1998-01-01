ديشان يُحدد سبب تتويج فرنسا بلقب دوري الأمم الأوروبية

غزة / سما /

أشاد ديديه ديشان، مُدرب مُنتخب فرنسا، بلاعبيه المُتوجين بلقب دوري أمم أوروبا على حساب مُنتخب إسبانيا بعد التغلب عليه بهدفين لهدف في المُباراة النهائية.

وأقيم اللقاء على أرض ملعب سان سيرو في ميلانو، وتقدم للإسبان ميكيل أويارزابال، قبل أن يتعادل كريم بنزيما، وسجل كيليان مبابي هدف الفوز فيما بعد.

وقال ديشان، في تصريحات نقلها موقع توتو ميركاتو الإيطالي، :”هناك شخصية، لدينا الجودة والموهبة ولكن على الصعيد الدولي هذا ليس كافياً، هذه الروح أيضاً مطلوبة، وذلك لأننا واجهنا فريقين بجودة عالية في آخر مُبارتين”.

وأكمل مُدرب الديوك حديثه باالقول :”ضد بلجيكا كانوا قلة من يؤمنوا بقدرتنا على العودة، وكان ذلك بعيداً عني وعن اللاعبين، لقد بقينا في المُباراة، وكان هناك قدر من الجنون، وضغطنا بشكلٍ أعلى”.

وتابع ديشان :”ماذا سنفعل في كأس العالم؟ يجب أن نتأهل، لاتزال أمامنا مُواجهتين، وعندما نكون هناك سنستعد مثل أي فريق آخر”.

يُذكر أن ديشان قد أكد مكانته كأسطورة خالدة في تاريخ مُنتخب فرنسا، فالرجل وضع بصمته على أربعة من أصل خمسة ألقاب حصل عليها الديوك في تاريخهم الدولي.

ديشان كان قائد أصحاب القمصان الزرقاء في كأس العالم 1998، وكان قائدهم في كأس أمم أوروبا “يورو 2000″، وانتقل إلى مقعد المُدرب ليفوز معهم بلقبي كأس العالم 2018، ودوري أمم أوروبا 2021، ولم يفز الفرنسيون بعيداً عنه سوى بلقب وحيد هو يورو 1984 بفضل تألق الأسطورة بلاتيني.