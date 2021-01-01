الاحتلال يمنع المشاركين في يوم تطوعي من الوصول إلى منطقة "الرأس" في سلفيت

سلفيت / سما /

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، المشاركين في يوم تطوعي لقطف ثمار الزيتون، نظمته فصائل العمل الوطني، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وبلدية سلفيت، من الوصول إلى الأراضي في منطقة " الرأس" المهددة بالاستيلاء عليها، غرب مدينة سلفيت.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف : إن قوات الاحتلال منعتنا من الوصول إلى الأراضي في منطقة "الرأس" ومساعدة المزارعين في قطف ثمار الزيتون.

وأضاف: الآن ينضم إلينا عدد أكبر من المتطوعين، وسنبقى صامدين على هذه الأرض وندعم المزارعين ولن نتركهم وحدهم.

وذكر عساف أن هذه الفعالية تأتي في إطار الحملة الوطنية والشعبية لدعم صمود المزارعين "فزعة"، التي تنظمها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ونشطاء من اللجان الشعبية، واللجنة التنسيقية، بالشراكة مع عدد من المؤسسات الرسمية والأهلية والشعبية والنشطاء في لجان المقاومة الشعبية، ومجموعات شبابية فاعلة، والتي انطلقت يوم أمس من بلدة بيتا، جنوب نابلس.