فيديو.. الأرجنتين تهزم أوروجواي في ليلة تألق ميسي

وكالات / سما /

تمكن مُنتخب الأرجنتين من تحقيق فوز مهم وكبير على نظيره مُنتخب أوروجواي بثلاثية نظيفة، وذلك في المُباراة التي أقيمت بينهما في إطار تصفيات كأس العالم 2022.

وبدأ التسجيل في المُباراة التي استضافها ملعب مونيمنتال في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس النجم والقائد ليونيل ميسي في الدقيقة 38 من الشوط الأول بعد كرة خادعة للحارس موسليرا، ولم يكن يقصد ميسي من كرته التسديد مُباشرةً على المرمى ولكنه وصل لهدفه رقم 80 دولياً مع راقصي التانجو.

وسجل النجم رودريجو دي بول الهدف الثاني لراقصي التانجو في الدقيقة 44 من الشوط الأول، وذلك بعد استغلاله لكرة داخل منطقة جزاء أوروجواي.

وانتظر أصحاب الأرض للدقيقة 62 التي شهدت تألق لاوتارو مارتينيز الذي توج هجمة رائعة وصلت فيها الكرة لدي بول الذي أرسلها عرضية أرضية لتجد لاوتارو أمام المرمى فأسكنها الشباك.

وكادت أوروجواي أن تفتتح التسجيل قبل هدف ميسي عن طريق النجم لويس سواريز، ولكن كرته الرائعة تصدى لها حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز بكل براعة.

وارتقع رصيد الأرجنتين للنقطة رقم 22 تحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم خلف البرازيل التي تعثرت بالتعادل سلبياً مع كولومبيا لأول مرة منذ بداية التصفيات، فيما تجمد رصيد أوروجواي عند النقطة 16 ويحتلون المركز الرابع.