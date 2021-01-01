  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. فرنسا تُتوج بلقب دوري أمم أوروبا بعد فوزٍ ملحمي على إسبانيا

الإثنين 11 أكتوبر 2021 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. فرنسا تُتوج بلقب دوري أمم أوروبا بعد فوزٍ ملحمي على إسبانيا



وكالات / سما /

تمكن مُنتخب فرنسا من انتزاع لقب دوري أمم أوروبا بعد سيناريو ملحمي جديد على حساب مُنتخب إسبانيا هذه المرة في نهائي البطولة، وفازوا عليهم بهدفين لهدف.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالية قد بدأ عن طريق ميكيل أويارزابال للإسبان في الدقيقة 64، ولم يدم انتظار الفرنسيين طويلاً ونجح كريم بنزيما في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 66 بعد تسديدة مُتقنة.

وفي الدقيقة 80، كان النجم مبابي على موعد مع التوهج قبل 10 دقائق من النهاية، وذلك بعد أن نجح في مُغالطة الحارس الإسباني يوناي سيمون مُحرزاً هدف الفوز.

وكاد أويارزابال في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 87، ولكن تسديدته القوية وجدت الحارس الفرنسي الخبير هوجو لوريس الذي تصدى لها باقتدار.

وكانت فرنسا قد نجحت في الوصول للنهائي على حساب بلجيكا بسيناريو مُماثل، وذلك بعد أن كان الديوك قد أنهوا الشوط الأول مُتاخرين بهدفين دون رد، ليعودوا في الشوط الثاني بثلاثة أهداف نارية.

وفشل مُنتخب إسبانيا في تتويج مجهوده الكبير خلال البطولة، وخاصة في نصف النهائي الذي فازوا فيه على أبطال أوروبا مُنتخب إيطاليا بهدفين لهدف على أرضهم.

وكان مُنتخب إيطاليا قد أنهى البطولة في المركز الثالث بعد التغلب على بلجيكا بهدفين لهدف، وذلك في المُباراة التي أقيمت عصر اليوم في ملعب يوفنتوس في تورينو.

#المنتخب الفرنسي #دوري أمم أوروبا #منتخب إسبانيا

الأكثر قراءة اليوم

وعود مصرية "جادة" بتقديم تسهيلات للتجار والمواطنين في قطاع غزة

صباح الخير يا ماجد..نبيل عمرو

حادث مروع في مصر.. سقوط حافلة بركابها في مياه النيل وقوات الإنقاذ تبحث عن ضحايا

حماس : أهالي الجنود لن يروا أبنائهم إلا بعد الاستجابة لشروط المقاومة

بومبيو: السيادة "الإسرائيلية" على مستوطنات الضفة والجولان أمر لا جدال فيه

مهندسة تصمم أول قمر صناعي فلسطيني في بريطانيا

شابة من النقب تشتكي للسلطة الفلسطينية والدها وشقيقها

الأخبار الرئيسية

حماس

مصدر في حماس : وعود مصرية بتسهيلات لصالح غزة قريبا تشمل التالي ..

11 حالة وفاة و756 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة

مصادر : لا يوجد أي اتصالات لترتيب لقاء بين عباس وهنية في القاهرة

رئيس الوزراء: "خطاب الرئيس قرع جرس الإنذار.. واسرائيل تجرف السلام وتقتل حل الدولتين"

كرم

هآرتس تتساءل: هل يقلق “إسرائيل الأخلاقية” إن ماتت غزة جوعاً؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية