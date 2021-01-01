فيديو.. فرنسا تُتوج بلقب دوري أمم أوروبا بعد فوزٍ ملحمي على إسبانيا

وكالات / سما /

تمكن مُنتخب فرنسا من انتزاع لقب دوري أمم أوروبا بعد سيناريو ملحمي جديد على حساب مُنتخب إسبانيا هذه المرة في نهائي البطولة، وفازوا عليهم بهدفين لهدف.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالية قد بدأ عن طريق ميكيل أويارزابال للإسبان في الدقيقة 64، ولم يدم انتظار الفرنسيين طويلاً ونجح كريم بنزيما في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 66 بعد تسديدة مُتقنة.

وفي الدقيقة 80، كان النجم مبابي على موعد مع التوهج قبل 10 دقائق من النهاية، وذلك بعد أن نجح في مُغالطة الحارس الإسباني يوناي سيمون مُحرزاً هدف الفوز.

وكاد أويارزابال في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 87، ولكن تسديدته القوية وجدت الحارس الفرنسي الخبير هوجو لوريس الذي تصدى لها باقتدار.

وكانت فرنسا قد نجحت في الوصول للنهائي على حساب بلجيكا بسيناريو مُماثل، وذلك بعد أن كان الديوك قد أنهوا الشوط الأول مُتاخرين بهدفين دون رد، ليعودوا في الشوط الثاني بثلاثة أهداف نارية.

وفشل مُنتخب إسبانيا في تتويج مجهوده الكبير خلال البطولة، وخاصة في نصف النهائي الذي فازوا فيه على أبطال أوروبا مُنتخب إيطاليا بهدفين لهدف على أرضهم.

وكان مُنتخب إيطاليا قد أنهى البطولة في المركز الثالث بعد التغلب على بلجيكا بهدفين لهدف، وذلك في المُباراة التي أقيمت عصر اليوم في ملعب يوفنتوس في تورينو.