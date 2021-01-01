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مستوطنون يقتحمون المسجد "الأقصى"

الإثنين 11 أكتوبر 2021 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون المسجد "الأقصى"



القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، المسجد "الأقصى" المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وقالت مصادر بالأوقاف الإسلامية، إن مجموعات من المستوطنين اقتحمت باحات الأقصى المبارك، ونفذت جولات استفزازية فيه.

وكانت ما تسمى "محكمة الصلح" الإسرائيلية قد أصدرت قرارا في السادس من الشهر الجاري، يمنح المستوطنين حقا في أداء "صلوات صامتة" في باحات المسجد الأقصى، إلا أن محكمة الاحتلال "المركزية" في القدس، ألغت أمس الجمعة، قرار "محكمة الصلح" الإسرائيلية، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

ولاقى قرار منح "اليهود" الحق في أداء "صلوات صامتة" في المسجد الأقصى، ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية واسعة.

#المسجد الأقصى #مستوطنون #الاحتلال #اليهود

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