مصدر في حماس : وعود مصرية بتسهيلات لصالح غزة قريبا تشمل التالي ..

غزة/ سما /

أعلن مصدر في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” ، تلقي الحركة وعود من المسؤولين المصريين بتقديم تسهيلات لصالح قطاع غزة في إطار جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مشترطا عدم ذكر اسمه، إن التسهيلات المذكورة تم التفاهم عليها خلال زيارة وفد قيادة حماس إلى القاهرة على مدار الأيام الماضية وتضمنت عقد اجتماعات للمكتب السياسي للحركة. وكان وفد قيادة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية وقيادتها من داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها قد اجتمع مع مدير جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل ومسؤولي الملف الفلسطيني في الجهاز.

وذكر المصدر أن الوعود المصرية تضمنت إقامة مجمع خدمات قرب الحدود مع قطاع غزة بغرض تسهيل إدخال البضائع ومواد البناء ودفع وتيرة إعادة إعمار القطاع.

وأوضح أن مجمع الخدمات المصري من المقرر إقامته قريبا في مدينة رفح المصرية ويضم مستشفيات وفنادق ومكاتب استيراد وتصدير ومخازن وقود ومواد بناء وغيرها مما يحتاجه القطاع.

وأضاف المصدر أن قيادة حماس تلقت وعودا مصرية بإدخال المزيد من التسهيلات على سفر سكان قطاع غزة في الاتجاهين فضلا عن تسهيل إدخال قوافل المساعدات الخارجية.

وبحسب المصدر في حماس ،فإن التسهيلات المصرية المرتقبة تندرج في إطار جهود القاهرة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل ودعم الاستقرار الميداني في القطاع.

وأكد المكتب السياسي لحماس في بيان في ختام اجتماعاته في القاهرة، على “مكانة مصر ودورها في المنطقة والقضية الفلسطينية”، معبرا عن الشكر للقاهرة لاستضافتها لقيادة الحركة، ولقاء كامل وفريق جهاز المخابرات المصرية الذي يتابع الملف الفلسطيني بما فيه قضايا غزة وبقية الملفات. وشدد البيان على مواصلة “العمل لكسر وإنهاء الحصار الظالم المفروض على غزة، والترحيب والدعم للجهود التي تبذلها مصر وقطر من أجل بدء الإعمار وكسر الحصار عن القطاع”.

ورعت مصر في 21 من أيار/مايو الماضي اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل لإنهاء جولة قتال استمرت 11 يوما وخلفت مقتل نحو 255 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل فضلا عن تدمير واسع في البنى التحتية للقطاع.