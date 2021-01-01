رئيس الأركان ينهي اختبارًا مفاجئًا لوحدة الدفاع السيبراني

القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة السابعة العبرية الليلة الماضية أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي أنهى اختبارا مفاجئًا لوحدة الدفاع السيبراني داخل الجيش.



وبحسب القناة، انتهى أمس الاختبار الثامن المفاجئ لمديرية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والدفاع السيبراني، وقد حاكت القوات التعامل مع سيناريوهات الحرب السيبرانية على شبكة الانترنت مثل وقوع هجوم إلكتروني وأعطال في منظومات القيادة والسيطرة في الجيش.



وكجزء من هذه المناورة تم تعطيل غرف الحرب وأنظمة عملياتية لغرض التعلم والمناورة، وفق القناة.



وأوضحت القناة العبرية، أنه في نهاية المناورة ووفقًا للتحقيق الأولي الذي جرى، يبدو أن الجيش جاهز ومستعد لمجموعة متنوعة من السيناريوهات في جميع ساحات القتال ومن بينها الفضاء السيبراني.