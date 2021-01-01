رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، في صفحاتها الأولى رد الرئاسة، على تصريحات رئيس وزراء دولة الاحتلال نفتالي بينيت، وتأكيدها على أن الاحتلال هـو جـوهـر الإرهـاب.

كما أبرزت الصحف قيام الاحتلال بتجريف المقبرة اليوسفية في القدس، ووقوع إصابات واعتقالات في أنحاء المدينة إثر قمع الاحتلال للمتظاهرين المحتجين على ذلك.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

الرئيس يؤكد تقديم التسهيلات كافة لإنجاح عمل النقابات الفلسطينية في المجالات المشتركة

الاحتلال يطارد رفات الموتى في مقبرة اليوسفية.. ومحافظة القدس: ما يجري "جريمة بشعة ومقززة"

أبو ردينة: الاحتلال هو جوهر الإرهاب والدولة الفلسطينية ستقوم رغما عنه

اشتية يبحث مع المبعوث الأوروبي جهود دعم حل الدولتين

خطوات تصعيدية في سجون الاحتلال رفضا للإجراءات العقابية بحق الأسرى

الرئيس الصربي يلتقي المالكي ويؤكد أن بلاده لن تنقل سفارتها إلى القدس وتلتزم بالقانون الدولي

9 وفيات و550 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1984 حالة تعاف

اتفاق بين وزارة المالية واتحاد المقاولين على جدولة تسديد مستحقاتهم

نائب فيدرالي بلجيكي: نرفض محاولات تقييد حرية المنظمات غير الحكومية في اسرائيل

* "الأيام":

الرئاسة ردًا على تصريحات بينيت: الاحتلال هـو جـوهـر الإرهـاب

القدس: الاحتلال يجرف المقبرة اليوسفية وإصابات واعتقالات إثر قمع محتجين

المستوطنون يصعدون من اعتداءاتهم على حقول الزيتون والمزارعين

الاحتلال يبعد الشيخ صبري عـن "الأقصى" لمدة أسبوع

غزة: أمن "حماس" يقتحم مقر اللجنة المدنية ويصادر وثائق وحاسوبا

الأردن: وزراء الحكومة يقدمون استقالاتهم تمهيدًا لتعديل مرتقب

اشتية يطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات

إسرائيل ستعلن اليوم توسيع البناء الاستيطاني في مستوطنة ترامب بالجولان

"كورونا": 9 وفيات ورصد 550 إصابة

الاستماع إلى شهود جدد في محاكمة المتهمين بقتل بنات

تونس: الآلاف يتظاهرون احتجاجًا على تعزيز الرئيس سعيد لصلاحياته

* "القدس":