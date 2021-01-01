أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، في صفحاتها الأولى رد الرئاسة، على تصريحات رئيس وزراء دولة الاحتلال نفتالي بينيت، وتأكيدها على أن الاحتلال هـو جـوهـر الإرهـاب.
كما أبرزت الصحف قيام الاحتلال بتجريف المقبرة اليوسفية في القدس، ووقوع إصابات واعتقالات في أنحاء المدينة إثر قمع الاحتلال للمتظاهرين المحتجين على ذلك.
وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:
* "الحياة الجديدة":
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الرئيس يؤكد تقديم التسهيلات كافة لإنجاح عمل النقابات الفلسطينية في المجالات المشتركة
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الاحتلال يطارد رفات الموتى في مقبرة اليوسفية.. ومحافظة القدس: ما يجري "جريمة بشعة ومقززة"
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أبو ردينة: الاحتلال هو جوهر الإرهاب والدولة الفلسطينية ستقوم رغما عنه
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اشتية يبحث مع المبعوث الأوروبي جهود دعم حل الدولتين
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خطوات تصعيدية في سجون الاحتلال رفضا للإجراءات العقابية بحق الأسرى
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الرئيس الصربي يلتقي المالكي ويؤكد أن بلاده لن تنقل سفارتها إلى القدس وتلتزم بالقانون الدولي
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9 وفيات و550 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1984 حالة تعاف
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اتفاق بين وزارة المالية واتحاد المقاولين على جدولة تسديد مستحقاتهم
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نائب فيدرالي بلجيكي: نرفض محاولات تقييد حرية المنظمات غير الحكومية في اسرائيل
* "الأيام":
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الرئاسة ردًا على تصريحات بينيت: الاحتلال هـو جـوهـر الإرهـاب
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القدس: الاحتلال يجرف المقبرة اليوسفية وإصابات واعتقالات إثر قمع محتجين
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المستوطنون يصعدون من اعتداءاتهم على حقول الزيتون والمزارعين
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الاحتلال يبعد الشيخ صبري عـن "الأقصى" لمدة أسبوع
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غزة: أمن "حماس" يقتحم مقر اللجنة المدنية ويصادر وثائق وحاسوبا
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الأردن: وزراء الحكومة يقدمون استقالاتهم تمهيدًا لتعديل مرتقب
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اشتية يطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات
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إسرائيل ستعلن اليوم توسيع البناء الاستيطاني في مستوطنة ترامب بالجولان
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"كورونا": 9 وفيات ورصد 550 إصابة
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الاستماع إلى شهود جدد في محاكمة المتهمين بقتل بنات
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تونس: الآلاف يتظاهرون احتجاجًا على تعزيز الرئيس سعيد لصلاحياته
* "القدس":
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الاحتلال يجرف ويدنس المقبرة اليوسفية وإصابات واعتقالات في جميع أحياء القدس
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خطوات تصعيدية للأسرى في سجون الاحتلال والقوى والفعاليات تدعو لحشد الامكانيات لمساندتهم
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ميركل تؤكد على أهمية "حل الدولتين" لإنهاء الصراع
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الاحتلال يفرج عن الشيخ عكرمة صبري ويبعده عن الأقصى
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مستوطنون يعربدون في يانون ودير الحطب والجيش يخطر بإزالة عيادة صحية بالأغوار الشمالية
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طالب بالضغط على إسرائيل.. اشتيه يبحث مع المبعوث الأوروبي جهود دعم حل الدولتين
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هآرتس: القاهرة وواشنطن تضغطان لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية
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اعتداءات خطيرة تنفذها آليات الاحتلال بحق الآثار الفلسطينية في حديقة الحرم الإبراهيمي
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حملة فلسطينية لقطف ثمار الزيتون من مناطق مهددة بالاستيطان في الضفة
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تقرير: مؤشرات على تراجع ثقة المجتمع الإسرائيلي بالجيش