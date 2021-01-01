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الاحتلال يعتقل 14 مواطنا من الضفة

الإثنين 11 أكتوبر 2021 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 14 مواطنا من الضفة



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة، طالت 14 مواطنا من الضفة.

ففي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة مواطنين من بلدة بيتا، وهم: عرفات محمد عارف شرفا، وعبد السلام ريان، وأحمد عبد الهادي شرفا، وسليمان أنيس خضير، ورامي جمال أبو عياش.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عاصم عامر، من بلدة كفر قليل جنوب نابلس، على حاجز عسكري على طريق اريحا.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين بينهم، أسيران محرران، وهم: محمد خضر أسحق صبيح (21 عاما)، وصالح رزق أحمد موسى (22 عاما)، ومحمد حمد علي صبيح (16 عاما)، وأحمد خالد جودي موسى (19 عاما)، والأسير المحرر جهاد عمر صلاح (22 عاما)، وجميعهم من بلدة الخضر، والأسير المحرر أنس محمد طقاطقة (30 عاما) من قرية أم سلمونة.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين: عيسى محمد العمور، وسفيان أحمد العمور، من بلدة يطا جنوب الخليل.

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