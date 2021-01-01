السلطات الإسرائيلية تجبر مواطنا على هدم منزله في كفر قاسم

الداخل المحتل / سما /

أجبرت السلطات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، مواطنا من مدينة كفر قاسم بأراضي عام 1948، على هدم منزله قيد الإنشاء.

وأفاد شهود عيان، بأن صاحب المنزل أقدم على هدم منزله بشكل ذاتي، تجنبا للغرامة المالية الباهظة التي سيدفعها في حال هدمته الجرافات الإسرائيلية.

ونقلا عن موقع عرب 48، شهدت البلدات الفلسطينية في الداخل تصعيدا في هدم المنازل، والمحال التجارية، والورش الصناعية، بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في عين ماهل، ويافا، وشفا عمرو، وقلنسوة، وكفر ياسيف، وعرعرة، وأم الفحم، واللد، ويافا، وسخنين، وحرفيش، وبلدات بالنقب وغيرها.

كما تواصل السلطات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة التضييق على المواطنين داخل أراضي الـ48، وخصوصا في منطقة النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة بشكل شبه يومي، تستهدف الاستيلاء على الأراضي، وتجريف المحاصيل الزراعية، وهدم المنازل.