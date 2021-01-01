الأمير البريطاني ويليام يوجه دعوة لمحمد صلاح.. ما المناسبة؟

القاهرة / وكالات /

وجه الأمير البريطاني ويليام دعوة للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي لكرة القدم، وعدد من المشاهير، لحضور حفل جائزة "إيرثشوت" الأولى من نوعها يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر في لندن.

ويقام هذا الحفل، لتوزيع بعض الجوائز من بينها جائزة "إيرثشوت"، وهي جائزة بيئية عالمية للتعامل مع تغير المناخ، وتقدم للحلول المبتكرة لإصلاح الكوكب.

وتم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية من بين أكثر من 750 ترشيحا من جميع أنحاء العالم، وسيتم الإعلان عن خمسة فائزين في حفل يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر، وسيحصل كل منهم على مليون جنيه إسترليني ودعم مخصص لتوسيع نطاق حلولهم البيئية.

ومن بين النجوم الذين تمت دعوتهم لحفل جائزة "إيرثشوت"، النجم المصري هداف الفريق الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى الممثلين ديفيد أوريلوو، وإيما طومسون، وإيما واتسون.

وتم اختيار المرشحين الخمسة من قبل الأمير ويليام، والملكة رانيا ملكة الأردن، والمطربة الكولومبية شاكيرا، والممثلة كيت بلانشيت، وأسطورة كرة القدم البرازيلية داني ألفيش، والدبلوماسية البيشية كريستيانا فيجيريس.