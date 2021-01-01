الاحتلال يعتقل 15 مواطنًا من مناطق متفرقة بالضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر الإثنين، 15 مواطنًا من مناطق متفرقة بالضفة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من محافظة نابلس وهم: عاصم عامر، وأحمد الشرفا، وعرفات الشرفا، وأحمد عبد السلام ريان ورامي جمال.

واعتقلت القوات مؤمن عبادي من رام الله.

كما اعتقل جيش الاحتلال جهاد عمر صلاح، وأحمد خالد موسى، وصالح رزق حميد، ومحمد خضر أبو عموس، وحمد صبيح من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، إلى جانب أنس محمد طقاطقة من قرية أم سلمونة جنوبًا.



وجرى اعتقال سفيان أحمد العمور، وعيسى محمد العمور ومحمد داود الحروب من محافظة الخليل.