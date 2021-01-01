الاحتلال يعتقل مواطنين من بلدة يطا جنوب الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنين من بلدة يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين: عيسى محمد العمور، وسفيان أحمد العمور، من بلدة يطا جنوب الخليل، واقتادتهما عقب تفتيش منزليهما، ومنزل المواطن ياسر عثمان أبو عرام إلى أحد مراكز التوقيف.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل وفتشت منزل المواطن داوود عبد الوهاب الحروب.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على بعض مداخل الخليل، وبلدات بيت أمر وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات ركابها، ما تسبب في أزمة مرورية.