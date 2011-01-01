برهوم: صفقة “وفاء الأحرار” الثانية ستشكل علامة فارقة في مسيرة المقاومة

غزة/ سما /

قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس، اليوم الاثنين، إن الإعلان عن صفقة “وفاء الأحرار” الثانية، سيشكل علامة فارقة في مسيرة المقاومة الفلسطينية.

وأشار برهوم في تصريح صحفي له، إلى ذكرى إتمام صفقة “وفاء الأحرار” الأولى التي أفرج بموجبها عن 1027 أسيرًا، مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

وقال برهوم “إذا كان الـ 11 من أكتوبر/ تشرين أول 2011، ذكرى الإعلان عن صفقة وفاء الأحرار الأولى، مثل بوابة العبور نحو الحرية لأكثر من 1025 أسيرًا وأسيرة من سجون الإحتلال الإسرائيلي، فإن الإعلان عن وفاء الأحرار الثانية سيشكل علامة فارقة في مسيرة المقاومة الباسلة”.

وأضاف “سيكون محل فخر واعتزاز شعبنا والامة كافة بمقاومة فلسطينية حكيمة ومبدعة وقادرة على فرض شروطها”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل الحديث عن مفاوضات غير مباشرة برعاية مصرية من أجل محاولة إحداث اختراق في ملف صفقة الأسرى وسرعة إنجازها.

وقالت مصادر مطلعة لـ “القدس”، أمس إن إسرائيل ترفض الإفراج عن أصحاب المحكوميات العالية، وهو أمر ترفضه المقاومة التي تصر على