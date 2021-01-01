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أجواء حارة نسبياً اليوم وحالة من عدم الاستقرار الجوي غدا

الإثنين 11 أكتوبر 2021 07:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أجواء حارة نسبياً اليوم وحالة من عدم الاستقرار الجوي غدا



رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، حاراً نسبياً إلى حار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو باردا نسبياً فوق المرتفعات الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا الثلاثاء، تتاثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون فرصة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الوسطى والجنوبية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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