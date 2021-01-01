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تقرير: الادارة الامريكية تضغط على السودان للتوقيع على اتفاق تطبيع العلاقات مع اسرائيل

الأحد 10 أكتوبر 2021 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: الادارة الامريكية تضغط على السودان للتوقيع على اتفاق تطبيع العلاقات مع اسرائيل



القدس المحتلة /سما/

افادت هيئة البث الرسمية "كان" ان الادارة الامريكية تضغط على السودان للتوقيع على اتفاق التطبيع مع اسرائيل، واقامة علاقات ديبلوماسية معها، وتأتي الضغوطات بعد عام من تباطؤ السودان فعليا في هذه العملية، ويرجع ذلك جزئيا الى خلافات داخل القيادة السودانية بين المستوى العسكري والمستوى المدني في البلاد. 

الاسبوع الماضي زارت بعثة امنية سودانية تضم عسكريين ومسؤولين امنييين اسرائيل سرا، والتي جاءت لتقوية العلاقات بين البلدين، وبحسب تقارير بوسائل اعلامية عربية، اليعثة ضمت جنرالين كبيرين من السودان :عبد الرحيم حمدان دقلو، قائد قوات التدخل السريع، ومورجاني ادريس سليمان، مدير شعبة الصناعات الدفاعية. 

وذكر تقرير "كان "ان ليس فقط السودان على الطريق لتطبيع علاقاتها مع اسرائيل، ايضا وزير الخارجية يائير لابيد الذي يزور الولايات المتحدة هذا الاسبوع، سيناقش مع المسؤولين الامريكيين تطبيع العلاقات بين اسرائيل ودول اخرى. في زيارته الى واشنطن سيجتمع لابيد مع وزير الخارجية الامريكية انتوني بلينكن ووزير الخارجية الاماراتية الشيخ عبد الله بن زايد. 

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الاسرائيلية امس، سيناقش الجانبان التقدم بالعلاقات بين اسرائيل ودول الامارات منذ التوقيع على الاتفاق منذ السنة الماضية، وايضا فرص اضافية لدفع السلام في الشرق الاوسط ومواضيع امنية واستقرار المنطقة. 

#الادارة الامريكية #السودان #التطبيع مع اسرائيل #الدول العربية

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