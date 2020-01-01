الأردن: استقالة وزراء "الخصاونة" تمهيدا لتعديل حكومي رابع

عمان /سما/

قدم وزراء الحكومة الأردنية، الأحد، استقالاتهم لرئيسها بشر الخصاونة، تمهيدا لتعديل رابع سيجريه على حكومته، وفق مصدر رسمي.

ونقل تلفزيون "المملكة" عبر موقعه الإلكتروني، عن مصدر لم يسمه قوله إن "الوزراء قدموا استقالاتهم لرئيس الوزراء بشر الخصاونة تمهيدا لتعديل حكومي".

ولم يوضح المصدر طبيعة الحقائب الوزارية التي سيجري عليها التعديل ولا موعده أو تفاصيل أخرى بشأنه.

والتعديل "المرتقب" هو الرابع على حكومة الخصاونة، التي تشكلت في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وجرى التعديل الوزاري الأول في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2020 واقتصر على وزارة الداخلية، فيما جرى الثاني في 7 مارس/ آذار الماضي وشمل 11 وزارة، بينما حدث التعديل الثالث في 29 من الشهر ذاته وشمل وزارتي العمل والصحة.

وفي 7 أكتوبر 2020 كلف العاهل الأردني الخصاونة بتشكيل الحكومة، وهو رئيس الوزراء الـ13 في عهد الملك، عبد الله الثاني، منذ توليه سلطاته الدستورية في 7 فبراير/ شباط 1999.