  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأردن: استقالة وزراء "الخصاونة" تمهيدا لتعديل حكومي رابع

الأحد 10 أكتوبر 2021 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: استقالة وزراء "الخصاونة" تمهيدا لتعديل حكومي رابع



عمان /سما/

قدم وزراء الحكومة الأردنية، الأحد، استقالاتهم لرئيسها بشر الخصاونة، تمهيدا لتعديل رابع سيجريه على حكومته، وفق مصدر رسمي.

ونقل تلفزيون "المملكة" عبر موقعه الإلكتروني، عن مصدر لم يسمه قوله إن "الوزراء قدموا استقالاتهم لرئيس الوزراء بشر الخصاونة تمهيدا لتعديل حكومي".

ولم يوضح المصدر طبيعة الحقائب الوزارية التي سيجري عليها التعديل ولا موعده أو تفاصيل أخرى بشأنه.

والتعديل "المرتقب" هو الرابع على حكومة الخصاونة، التي تشكلت في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وجرى التعديل الوزاري الأول في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2020 واقتصر على وزارة الداخلية، فيما جرى الثاني في 7 مارس/ آذار الماضي وشمل 11 وزارة، بينما حدث التعديل الثالث في 29 من الشهر ذاته وشمل وزارتي العمل والصحة.

وفي 7 أكتوبر 2020 كلف العاهل الأردني الخصاونة بتشكيل الحكومة، وهو رئيس الوزراء الـ13 في عهد الملك، عبد الله الثاني، منذ توليه سلطاته الدستورية في 7 فبراير/ شباط 1999.

#الحكومة الأردنية #استقالات #الاردن

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف كواليس مثيرة في لقاءات القاهرة وهذا ما طرحه الوفد الإسرائيلي في المفاوضات..

هآرتس: ضغوط أميركية ومصرية لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية يشارك فيها ممثلو حماس

صحيفة عبرية: ماسبب مطالبة حماس باطلاق سراح مروان البرغوثي ؟

قناة عبرية: خلافات كبيرة تهدد حكومة بينيت بسبب تصريحات شاكيد من دبي

وعود مصرية "جادة" بتقديم تسهيلات للتجار والمواطنين في قطاع غزة

مصادر فلسطينية:"إسرائيل" ترفض الإفراج عن أصحاب المحكوميات العالية

هنية يستقبل ابنة "شيخ الأسرى" فؤاد الشوبكي

الأخبار الرئيسية

كرم

هآرتس تتساءل: هل يقلق “إسرائيل الأخلاقية” إن ماتت غزة جوعاً؟

الرئاسة ترد على بينيت: الدولة الفلسطينية ستقوم رغماً عنه.. والسلام لن يتحقق إلا بزوال الاحتلال

وزارة العمل توضح بشأن مساعدات "وقفة عز": استرداد أموال كانت مصروفة لأشخاص لا يستحقون

مشعل وعباس

صحيفة: تقدم بملف صفقة الاسرى.. ومصر تسعى لترتيب لقاء بين الرئيس عباس وقيادة حماس

حسين الشيخ

الشيخ يرد على تصريحات بينت: الاحتلال سيرحل آجلاً أو عاجلاً وحركة التاريخ لا يحددها المستعمرون

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية