مهندسة تصمم أول قمر صناعي فلسطيني في بريطانيا

رام الله /سما/

ابتكرت خريجة جامعة "بيرزيت" البريطانية، المهندسة بيان أبو سلامة، طريقة جديدة في بناء الأقمار الصناعية المصغّرة، وأطلقت على أول نموذج اسم "palestine-1" ليكون أول قمر صناعي فلسطيني.

الجدير ذكره أن المهندسة بيان البالغة (25 عاماً)، هي من مدينة جنين، وقد حصلت هذا العام على درجة الامتياز برسالة الماجستير من جامعة "كوين ماري" في لندن، متخصصة في دراسة القمر الصناعي وتصميمه.

وقالت أبو سلامة عبر صفحتها على "فيسبوك": إن "الأقمار الصناعية المكعبة هي أقمار صناعية مصغرة تطلقها الدول في المدارات القريبة من الغشاء الخارجي للقشرة الأرضية، وتكلفتها أقل من الأقمار الصناعية العادية، وبالعادة تبقى لعدة أشهر في المدار".

وأضافت المهندسة بيان: "رسالة الماجستير كانت عبارة عن تصميمي الشخصي لأول قمر صناعي فلسطيني مصغر "palestine-1" (فلسطين) في رسالتي صممت وأنتجت تحليل للقوى للقمر الصناعي في ظروف الإطلاق".

وختمت: "أنا بآمن إنه فلسطين حتكون من الدول إلي تشارك في الغزو الفضائي، وبآمن إنه بالدعم المادي هذا المشروع حيتطبق ونقدر نطلق (فلسطين_١) كأول قمر صناعي فلسطيني".

من جهته، نشر سفير فلسطين في بريطانيا حسام زملط صورة له مع المهندسة بيان وقال: "فخورون بانجازها وطموحها أن تساهم في اطلاق أول قمر صناعي يحمل اسم فلسطين الى الفضاء".

وأضاف زملط عبر "فيسبوك": الشباب الفلسطيني عموما والمرأة الفلسطينية بشكل خاص يبشرون بقادم أجمل".