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إسرائيل تعين ديفيد غوفرين سفيرا لها في المغرب

الأحد 10 أكتوبر 2021 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعين ديفيد غوفرين سفيرا لها في المغرب



القدس المحتلة /سما/

أعلنت إسرائيل، مساء اليوم الأحد، تعيين ديفيد غوفرين سفيرا لها في المغرب، بعد الإعلان عن تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرباط أواخر العام الماضي.

وبحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صادقت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية الإسرائيلية على تعيين غوفرين سفيرا في الرباط.

في عام 1989، بدأ غوفرين العمل في السفارة الإسرائيلية في مصر. وفي منتصف التسعينيات، شغل منصب السكرتير الأول للسفارة الإسرائيلية لدى القاهرة.

وفي وقت لاحق، عمل في الوفد الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة في نيويورك كمستشار سياسي.

وشغل غوفرين مناصب مختلفة في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس، بما في ذلك منصب رئيس القسم الأردني في وزارة الخارجية.

في 10 فبراير/شباط 2016، اختارت لجنة التعيينات في الخارجية غوفرين كسفير لإسرائيل في مصر بدلا من حاييم كورين، الذي سعى للعودة إلى إسرائيل بعد أن أمضى عامين في المنصب.

في 31 أغسطس/آب 2016، تم تعيين غوفرين رسميا ليصبح السفير الإسرائيلي رقم 13 لدى القاهرة، بعد تقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأواخر العام الماضي، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية التي جرى تجميدها عقب الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000. ولاحقا، سافر غوفرين إلى المغرب ليشغل منصب القائم بأعمال سفارة بلاده هناك، قبل تعيينه رسميا اليوم سفيرا لتل أبيب لدى الرباط.

#اسرائيل #ديفيد غوفرين #المغرب #التطبيع مع اسرائيل

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