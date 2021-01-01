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بومبيو: السيادة "الإسرائيلية" على مستوطنات الضفة والجولان أمر لا جدال فيه

الأحد 10 أكتوبر 2021 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
بومبيو: السيادة "الإسرائيلية" على مستوطنات الضفة والجولان أمر لا جدال فيه



القدس المحتلة /سما/

زعم وزير الخارجية الامريكية السابق مايك بومبيو، مساء اليوم،  أن السيادة "الإسرائيلية" على مستوطنات الضفة ومنطقة الجولان أمر لا جدال فيه

جاء ذلك خلال فعالية تكريم نظمها مجلس مستوطنات بنيامين لعمل وزير خارجية أمريكا السابق مايك بومبيو على تعزيز الاستيطان، وذلك بحضور زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو

ووفق موقع 0404 العبري، قال بومبيو: لقد أتيحت لنا الفرصة للقيام بخطوة مهمة وهي التصريح بأن مستوطنات الضفة جزء لا يتجزأ من "إسرائيل" وأنا سعيد لأننا فعلنا ذلك،

وأضاف: إننا نقف إلى جانب الاستيطان لأننا مخلصون للحقيقة.

#مايك بومبيو #الاستيطان #اسرائيل #مستوطنات الضفة #الاراضي الفلسطينية

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