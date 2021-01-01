مصرع طفل 5 سنوات بحادث دعس في الخليل

الخليل /سما/

لقي اليوم طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصرعه إثر تعرضه لحادث دعس في مدينة دورا جنوب الخليل.

وأوضح العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة بأن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً بوقوع حادث سير في مدينة دورا نتج عنه مصرع طفل وعلى الفور باشرت شرطة المرور إجراءاتها للوقوف على ملابسات الحادث.

وأضاف ارزيقات بأن الحادث ناجم عن تعرض الطفل للدعس أثناء عبوره الطريق الأمر الذي تسبب بوفاته.

وأكد العقيد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.