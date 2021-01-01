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افتتاح معرض الشهداء للصناعات اليدوية في جامعة بوليتكنك فلسطين

الأحد 10 أكتوبر 2021 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
افتتاح معرض الشهداء للصناعات اليدوية في جامعة بوليتكنك فلسطين



الخليل /سما/

اقام مجلس اتحاد الطلبة في جامعة بوليتكنك فلسطين وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل اليوم، معرضاً للصناعات المُختلفة تحت عنوان “معرض الشهداء للصناعات اليدوية”،، وذلك بمُشاركة رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين الدكتور أمجد برهم، ورئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل عبده ادريس، وطاقم الغرفة التجارية، ورئيس مجلس اتحاد الطلبة محمد ابو دبوس.

وافتتح المعرض بكلمة ترحيبية من رئيس الجامعة، وأكّد فيها على أهميّة تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمُتوسطة واتاحة الفرصة لأصحابها من عرض مُنتجاتهم، مما يشجع على الاستمرار في تقديم صورة مُتميّزة حول الصناعات التراثية في المُجتمع الفلسطيني، وكذلك تشجيع الحرف التقليدية في فلسطين لتعريف الطلبة بقيمة هذا الإرث ومدلولاته.

ومن جانبه اشاد ادريس بالصناعات الحرفية والتي هي عصب الاقتصاد الفلسطيني ولتميّزها بتوفير فرص عمل مُختلفة لكافة فئات المُجتمع الفلسطيني، حيث أنّ هذه المشاريع لا تحتاج الى استثمارات ضخمة مُقارنة بالصناعات الثقيلة.

واحتوى المعرض على منحوتات من خشب الزيتون والمطرزات اليدوية، ومجسمات خزفية، إضافة الى صور فوتوغرافية ولوحات فنية، وأعمال فنية مُختلفة، وصناعة الصابون بطريقة يدوية، وأشغال حرفية ويدوية جاءت بها أنامل المرأة الفلسطينية، ومشغولات معدنية مُختلفة، وزاوية طبق فلسطين لتعريف الجمهور والزوار بأصالة المأكولات الفلسطينية.

وأكّد ابو دبوس على اهميّة تشجيع واستمرار النشاطات اللامنهجية لطلبة الجامعة والتي تدعم الصناعات والمُنتجات المحلية، وتهدف إقامة مثل هذه النشاطات الى تعزيز إنتاجية الشباب الفلسطيني، وتحفيزهم ومُساندتهم على تأسيس وتطوير مشاريع إنتاجية فريدة من نوعها.

#جامعة بوليتكنك فلسطين #غرفة تجارة الخليل

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