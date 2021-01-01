“التنمية الاجتماعية” و”نجوم الأمل” ينظمان تدريباً لمرشدي الدمج والإعاقة والمرأة والطفل

رام الله /سما/

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الأحد، وبالتعاون مع جمعية نجوم الأمل، تدريباً يستهدف مرشدي حماية الطفولة والدمج والإعاقة والمرأة في مديريات االتنمية الاجتماعية في منطقة الوسط والجنوب، حول دور مزودي الخدمات في الاستجابة والحماية للناجيات من النساء والفتيات ذوات الإعاقة من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

أكدت صباح الشرشير الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية في كلمتها الافتتاحية أن الوزارة ماضية في تحسين إجراءات العمل من خلال بناء قدرات الطواقم العاملة في الميدان وخاصة مرشدي الدمج والإعاقة لاتباع أفضل الممارسات المهنية في التعامل مع النساء والفتيات الناجيات من العنف من ذوي الإعاقة.

وأشادت الشرشير بالشراكة القوية مع جمعية نجوم الأمل الذي كان لها دوراً مميزاً في تدريب مرشدي الدمج والإعاقة ومرشدي المرأة والطفل حول التعرف على مفهوم الاستجابة والوقاية من العنف، وتحديد أنواع وأشكال العنف الذي تتعرض له الفتيات والنساء ذوات الإعاقة، وشكرت القائمين على التدريب وجمعية نجوم الأمل لدورهم الكبير في خدمة قطاع ذوي الإعاقة.

وأضافت الشرشير أن هذا التدريب جاء بعد عمل تقييم لاحتياجات الدوائر المختصة في مجالة الحماية للنساء والفتيات في الإدارة العامة لذوي الإعاقة والإدارة العامة لشؤون الأسرة، وتكمن أهميته كونه من التدريبات القليلة التي تجمع مرشدي الإعاقة والطفولة والمرأة معاً ليعزز آليات العمل الداخلي التكاملي بما يخدم ويوفر الحماية من العنف لذوات الإعاقة من النساء والفتيات.

ومن الجدير ذكره أن هذا التدريب يأتي كثمرة التعاون المشترك بناءً على مذكرة التفاهم ما بين الوزارة وجمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة،وتم تنفيذه لمديريات الشمال في نابلس لمدة يومين.