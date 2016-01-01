مستشار النمسا يعلن استقالته بعد اتهامه بالرشوة والفساد المالي

فيينا /سما/

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس أمس السبت، أنه سيتنحى عن منصبه، بعد فتح التحقيق معه لاتهامه بالفساد المالي والرشوة.

وقال كورتس إنه سينتقل إلى البرلمان كزعيم لحزب الشعب النمساوي ، وقال إن وزير الخارجية ألكسندر شالنبرج سيحل محله كمستشار.

وقال كورتس في بيان متلفز: "بلدي أكثر أهمية بالنسبة لي من نفسي".

وقال للصحفيين في فيينا "ما نحتاجه الآن هو ظروف مستقرة، لذلك ، من أجل حل المأزق ، أريد أن أفساح المجال لمنع الفوضى وضمانالاستقرار.

وقبل أسبوع ، قال ممثلو الادعاء النمساويون إن المستشار وتسعة أشخاص آخرين يخضعون للتحقيق بتهمة الرشوة بعد أن نفذ المحققونمداهمات لمكاتب حزبه الحاكم.

على الرغم من دعم حزب ÖVP ضد هذه المزاعم ، طالب الشريك الأصغر في الائتلاف ، حزب الخضر ، باستقالته يوم الجمعة.

وجادل نائب المستشار وزعيم حزب الخضر فيرنر كوجلر بأن كورتس "لم يعد لائقًا للمنصب" ودعا حزب ÖVP لترشيح "شخص لا يمكنتعويضه" ليحل محله.

يُتهم كورتز وشركاؤه باستخدام الأموال العامة من وزارة المالية "لتمويل استطلاعات الرأي التي تم التلاعب بها جزئيًا والتي تخدم مصلحةسياسية حصرية للحزب" بين عامي 2016 و 2018.

في عام 2017 ، تولى كورتس قيادة حزب ÖVP اليميني وأصبح فيما بعد مستشارًا كرئيس لتحالف مع حزب الحرية اليميني المتطرف.

وقال ممثلو الادعاء إنه يخضع مع تسعة أشخاص آخرين ، بالإضافة إلى ثلاث منظمات ، للتحقيق في الجرائم المزعوم.

عند إعلان استقالته يوم السبت ، أصر كورتس مرة أخرى على أن الاتهامات الموجهة إليه "كاذبة وسأكون قادرًا على توضيح هذا الأمر ... أنامقتنع بشدة بذلك".