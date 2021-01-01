مستشار الرئيس: بينيت يهذي والدولة الفلسطينية ستقوم رغم أنف الاحتلال

رام الله /سما/

قال الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية ان رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت يهذي ويبدو كمن يعيش خارج الواقع، مؤكداً أن الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ستقوم رغم أنف الاحتلال الذي سيرحل عن أرض فلسطين لا محالة طال الزمان أم قصر.

جاءت أقوال الهباش رداً على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل حيث قال انه يرفض إقامة دولة فلسطينية وان ذلك يعني دولة إرهابية على بعد 7 دقائق من منزله حسب زعمه .

وأكد الهباش في تصريح صحفي أن الشعب الفلسطيني ثابت في أرضه منذ أكثر من ستة آلاف عام وسوف يبقى فيها الى يوم القيامة والاحتلال الاسرائيلي سوف يزول كما زال من قبله كل المعتدين الذين دنسوا ارض فلسطين المباركة، مؤكداً ان الإرهاب يكمن في الاحتلال والقتل والتشريد وتدنيس المقدسات وسرقة البيوت والأراضي من أصحابها الحقيقيين ، وأن إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف هو انتصار للحق والعدل والإنسانية ولكافة الشرائع الدولية التي أكدت على هذا الحق منذ اللحظة الأولى لقيام دولة الاحتلال .

وفي ذات السياق أدان قاضي القضاة اعتداء قوات الاحتلال على المقابر الإسلامية في مدينة القدس والتي كان آخرها اليوم حيث قامت جرافات الاحتلال بأعمال تجريف في مقبرة اليوسيفية بجوار سور الحرم القدسي الشريف، ومن قبلها نية جماعات صهيونية أمريكية إقامة حفل غنائي في مقبرة مأمن الله، مؤكداً أن هذا الاحتلال لا يمت للإنسانية بصلة وأنه مجبول على الكراهية والعدوان والعنصرية البغيضة، مطالباً وقف انتهاكات الاحتلال للمقدسات والمقابر في القدس بأي ثمن وبكل الوسائل وشعبنا بيده كل الخيارات ، محذراً من عواقب استمرار هذه الجرائم بحق المقابر الإسلامية قبل فوات الأوان .