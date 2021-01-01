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الاحتلال يقرر إبعاد الشيخ عكرمة صبري عن المسجد الأقصى

الأحد 10 أكتوبر 2021 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر إبعاد الشيخ عكرمة صبري عن المسجد الأقصى



رام الله /سما/

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إبعاد الشيخ عكرمة صبري عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع.

يشار إلى أن هذا القرار جاء بعد تحقيق استمر أكثر من 6 ساعات.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استدعت صباح خطيب المسجد الاقصى الشيخ عكرمة صبري لمقابلة مخابراتها.

وقالت مصادر محلية، إن "قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشيخ صبري عند الساعة 6 صباحا، وسلمته بلاغا للحضور الساعة 9 من صباح اليوم إلى معتقل المسكوبية، وتحديدا لغرفة رقم 4 التابعة للمخابرات الإسرائيلية".

وأوضح خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري في حديث أن "اقتحام المنزل استفزاز متعمد وتدخل في شؤون المسجد الأقصى".

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