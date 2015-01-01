التميمي يندد بانتهاك الاحتلال لحرمة المقبرة اليوسفية ويحذر من عواقبه

رام الله /سما/

ندد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، بالجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المقبرة اليوسفية قرب المسجد الأقصى وانتهاك حرمة الموتى بنبش القبور، محذرا من عواقبها.

وقال التميمي، في بيان له، اليوم الأحد "إن حرمة الموتى مصانة لدى الديانات السماوية والقوانين الوضعية وفي مقدمتها القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بين دول العالم، والتي تنتهكها سلطات الاحتلال بشكل صارخ وعلني، ضاربة بعرض الحائط كل القيم وكل المحظورات الدينية والأخلاقية".

وأضاف ان ما حصل ضد المقدسات وانتهاك حرمة الموتى في الأراضي الفلسطينية وآخرها جريمة اليوم بحق المقبرة اليوسفية، يضع المجتمع الدولي وهيئاته في مرمى الاتهام والمشاركة بهذا الانتهاك، كونه يسكت ويتغاضى عن ردع ومساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي.