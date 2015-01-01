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غزة: "العمل" توقع عقود تشغيل لأوائل خريجي كليات التدريب المهني

الأحد 10 أكتوبر 2021 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: "العمل" توقع عقود تشغيل لأوائل خريجي كليات التدريب المهني



غزة /سما/

أعلنت الإدارة العامة للتدريب المهني بوزارة العمل اليوم الأحد، تشغيل 108 خريجين من أوائل الطلبة في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم بقطاع غزة.

وأكد مدير عام التدريب المهني بالوزارة عبد الله كلاب، أن الوزارة تسعى إلى تطوير منظومة العمل المهني التي تغذي سوق العمل وكذلك متابعة الخريجين وتشغيلهم.

وقال كلاب، إن هذا المشروع يهدف لتشجيع الطلاب على الاهتمام بالجوانب المهنية ودمج الخريجين في سوق العمل وضمان استدامة فرص تشغيلهم، مشيرا إلى أنه سيتم متابعة الخريجين كلُ حسب مكان عمله، للتعرف على مهاراته خلال العمل ومدى اكتسابهم لمهارات جديدة في مجالات عملهم المختلفة.

من جانبه، شكر عدد من الخريجين والخريجات الأوائل من مراكز التدريب المهني الحكومية، وزارة العمل على جهودها في إعطاء هذه الفرصة للشباب ودمجهم في سوق العمل الخاص.

يذكر أن وزارة العمل في غزة أعلنت أواخر سبتمبر الماضي عن تشغيل عدد 108 من أوائل خريجي كليات التدريب المهني الحكومية في مؤسسات القطاع الخاص لمدة 3 شهور بمكافأة مالية بقيمة 200 دولار شهرياً.

#غزة #وزارة العمل #التدريب المهني

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