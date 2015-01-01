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غزة: تزويد محطات تحلية مياه بالكهرباء على مدار الساعة

الأحد 10 أكتوبر 2021 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: تزويد محطات تحلية مياه بالكهرباء على مدار الساعة



غزة /سما/

اتفقت سلطة الطاقة في غزة مع مصلحة المياه وبلديات الساحل، على تزويد محطة التحلية في منطقة السودانية "الفروسية" شمال قطاع غزة، ومحطتي التحلية في دير البلح وسط القطاع بالطاقة الكهربائية على مدار 24 ساعة، وذلك لتغطية العجز في إمدادات المياه لمدينة غزة ومحافظتي الوسطى والجنوب.

وقالت مساعدة رئيس سلطة الطاقة هالة الزبدة، إن هناك مناطق عدة في قطاع غزة تعاني من شح وملوحة في المياه، الأمر الذي دفع سلطة الطاقة ومصلحة المياه للاتفاق على معالجة هذا الأمر، والعمل على تزويد هذه المحطات بالكهرباء على مدار الساعة.

وأضافت الزبدة، أن المناطق التي ستستفيد تقع في غرب مدينة غزة (مخيم الشاطئ والشيخ رضوان)، ومدينة دير البلح، وقرية الزوايدة في الوسطى، وغرب خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، مشيرةً إلى أنه تم استثناء المحطتين من جدول الأحمال المعمول به من قبل شركة توزيع الكهرباء.

من جهته، ذكر نائب المدير التنفيذي للتشغيل والصيانة بمصلحة مياه بلديات الساحل عمر شتات خلال حديثه لـ "الرأي" أن المحطات المستفيدة (السودانية شمال- البصة والجنوب بدير البلح) كانت تعمل في السابق بنصف قدرتها الإنتاجية بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

وأوضح شتات، أن الاتفاق سيعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لهذه المحطات لتصل إلى 22 ألف لتر مكعب من المياه، مبيناً أن محطة الفروسية تصل قدرتها لـ 10 آلاف في حال تم تزويدها بالكهرباء 24 ساعة، وتخدم 200 ألف نسمة من سكان غرب مدينة غزة، أما محطة البصة تصل قدرتها الكاملة 6 آلاف لتر مكعب من المياه، وتخدم 80 ألف نسمة من مناطق الزوايدة وبعض مناطق دير البلح.

وبين أن محطة الجنوب في شارع الرشيد مقابل النادي البحري بدير البلح ستعمل بكامل قدرتها البالغة 6000 آلاف كوب، وتخدم 250 ألف نسمة من مناطق غرب خان يونس ورفح، لافتا إلى أن هذه المحطة سيتم زيادة قدرتها لتصل العام القادم إلى 20 ألف لتر مكعب من المياه المحلاة.

#سلطة الطاقة #قطاع غزة #محطة التحلية

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