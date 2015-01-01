كورونا المجتمع العربي: 11 بلدة حمراء و5,619 إصابة و24 وفاة في الأسبوع الأخير

القدس المحتلة /سما/

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدات العربية إلى 195,432 وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 1,304,859 لغاية صباح اليوم الأحد.

ويستدل من معطيات نشرتها الهيئة العربية للطوارئ أن الانخفاض في عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلدات العربية خلال الأسبوع الماضي تواصل وبلغ 5,619 مع تسجيل انخفاض مقارنة بالأسبوع الذي سبقه بنسبة 34%، وفي المقابل استمر تسجيل انخفاض في عدد الإصابات الأسبوعية على مستوى البلاد وبلغ 16,232 مع نسبة 27%، وبهذا ما زالت نسبة الإصابات في البلدات العربية تشكل 35% من إجمالي الإصابات الجديدة خلال الأسبوع الماضي.

وانخفض عدد الإصابات في البلاد ليوم أمس إلى 1,029 إصابة جديدة، بينها 570 دون سن الثامنة عشر. وبلغ عدد الإصابات في المجتمع العربي ليوم أمس 419 إصابة بينها 219 في جيل 18 عاما فما دون، وبلغ عدد الإصابات في جهاز التعليم العربي 206، وبهذا تشكل نسبة المصابين في جهاز التعليم نصف عدد الإصابات في المجتمع العربي.

واستمر تسجيل الانخفاض في عدد البلدات العربية في دائرة الخطر، إذ بلغ عدد البلدات في الدائرة الحمراء 11 بلدة، معظمها في منطقة النقب، جنوبي البلاد، وهي: حورة وعرعرة النقب واللقية والأعسم وأبو قرينات والأطرش والسيّد وعيلوط والكمانة وبير هداج والعرامشة. وتوجد 27 بلدة في الدائرة البرتقالية.

وانعكس الانخفاض في عدد الإصابات على عدد الحالات النشطة في البلدات العربية، إذ بلغ مع نهاية الأسبوع الماضي 10,237 مع تسجيل انخفاض بلغ 31%، في المقابل وعلى مستوى البلاد فقد انخفض إجمالي الحالات النشطة في البلاد وبلغ 28,316 بنسبة 42%.

وارتفع عدد الوفيات في البلدات العربية إلى 1,247 وفاة مع تسجيل 24 وفاة خلال الأسبوع الأخير، وسجلت 213 وفاة منذ بداية الموجة الأخيرة. وفي المقابل وعلى مستوى البلاد فقد ارتفع عدد الوفيات إلى 7,897 مع تسجيل 119 وفاة لذات الفترة، وبلغ بهذا عدد الوفيات منذ بداية الموجة الحالية على مستوى البلاد 1,897. وبلغ عدد الحالات الخطرة في البلدات العربية 108 حالات بينها 39 تحت التنفس الاصطناعي.

وانخفض عدد غير المطعمين في المجتمع العربي للفئة 12 سنة فما فوق خلال الأسبوع الماضي إلى 299 ألف شخص، إذ تم تطعيم 11 ألف شخص خلال الأسبوع الأخير، في حين بلغ عدد غير المطعمين على مستوى البلاد قرابة 995 ألف شخص.

وبلغت نسبة التطعيم الكلية في المجتمع العربي للوجبة الأولى 74% في حين بلغت للوجبة الثانية 64% وللوجبة الثالثة 51%. وفي المقابل فقد بلغت النسبة في المجتمع الإسرائيلي 86% للأولى و82% للثانية و84% للثالثة.

وارتفعت نسبة التطعيم بين طلاب المرحلة الإعدادية إلى 47% للوجبة الأولى ونحو 30% للوجبة الثانية، مقارنة بنحو 64% للأولى و57% للثانية في المجتمع الإسرائيلي. أما طلاب الثانوية فقد بلغت النسبة للوجبة الأولى في المجتمع العربي 69% ونحو 57% للثانية، مقابل 83% للأولى و76% للوجبة الثانية في المجتمع الإسرائيلي.