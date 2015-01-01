الأسير الزبيدي مضرب عن الطعام لليوم الخامس احتجاجا على عزله الانفرادي

القدس المحتلة /سما/

شرع الأسير الفلسطيني، زكريا الزبيدي، منذ 5 أيام بإضراب عن الطعام احتجاجا على عزله الانفرادي في سجن "إيشل" الإسرائيلي، بحسب ما أكّد محاميه، أفيغدور فيلدمان.

ويخضع الزبيدي للرقابة الطبية في سجن "إيشل" وفق ما نقلت مصلحة السجون الإسرائيلية إلى محاميه فيلدمان.

وكان قد علّق الأسير محمّد العارضة، الخميس، إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد استجابة إدارة السجن لمطالبه.

والعارضة من قيادات حركة "الجهاد الإسلامي" داخل سجون الاحتلال، وقاد عملية حفر النفق الذي فرّ الأسرى منه الشهر الماضي، قبل أن يعاد اعتقالهم. لينقلوا إلى زنازين انفرادية في ظروف اعتقال قاسية، وفق المحامين.