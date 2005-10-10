ثلاثة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

رام الله /سما/

دخل ثلاثة أسرى اليوم، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم : الأسير إبراهيم عبد الله غنيمات (63 عاماً)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه ال17على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 10/10/2005، وهو محكوم بالسجن المؤبد مرتين.

والأسير ساهر إسماعيل أمان (37 عاماً)، من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، دخل عامه ال15 والأخير على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 10/10/2007.

والأسير علاء رائد أحمد زيود (24 عاماً)، من سكان مدينة أم الفحم في الداخل، دخل عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 10/10/2015، وهو محكوم بالسجن 25 عاماً .