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القبض على 3 أشخاص وضبط جهازين للتنقيب عن الآثار في جنين

الأحد 10 أكتوبر 2021 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على 3 أشخاص وضبط جهازين للتنقيب عن الآثار في جنين



جنين /سما/

قبضت الشرطة اليوم، على 3 أشخاص وضبطت بحوزتهم جهازين للتنقيب عن الآثار ومعدات حفر في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وخلال متابعة فرع مكافحة المخدرات لعدد من المشتبه فيهم في تعاطي المواد المخدرة ومعلومات وردت للفرع حول وجود شخصين من خارج المحافظة وشخص من سكان المدينة في أحد الاماكن في ظروف تثير الشبهه، على الفور تحركت قوة من شرطة مكافحة المخدرات إلى مكان تواجدهم، وتمكنت من إلقاء القبض عليهم وهم يقومون بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، وضبطت بحوزتهم جهازين للتنقيب عن آثار وادوات حفر مختلفة ومصابيح للانارة .

وأكدت بانه تم التحفظ على المشتبه فيهم والتحرز على المضبوطات وتحويلهم إلى فرع شرطة السياحة والآثار من أجل استكمال الإجراءات القانونية بحقهم اصولا .

#الشرطة الفلسطينية #التنقيب عن الآثار

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