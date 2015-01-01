خلال اجتماع للقوى والفعاليات.. التأكيد على إسناد الخطوات المشروعة للحركة الأسيرة

رام الله /سما/

اكد الاجتماع الموسع الذي عقد، الاحد، اهمية تحمل الكل الوطني المسؤولية تجاه قضية الاسرى، والاسيرات مع استمرار المعاناة التي يتعرضون لها، واتساع الهجمة الاحتلالية من قمع وتنكيل وحشي بحقهم، وسياسة العزل والاقتحامات المتكررة اضافة لسياسة الاهمال الطبي المتعمد فيما يواصل ستة اسرى اضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاعتقالهم الاداري .

واكد الاجتماع اهمية تظافر الجهود، وحشد الامكانات المتاحة لمساندة الخطوات النضالية التي شرع الاسرى بها خصوصا التي اعلن عنها الاسبوع الماضي من ضمنها عدم الوقوف للعدد، او التجمع في الساحات او ترجيع الوجبات للمطالبة بوقف ما يجري من عمليات غير مسبوقة بحقهم من انتهاكات صارخة تصل لجرائم الحرب بحسب الاتفاقيات، والمواثيق الدولية، ومن المقرر ان تتصاعد هذه الخطوات اعتبارا من يوم الاربعاء المقبل وصولا للاضراب عن الطعام وهوما يتطلب رفع الجهوزية لمساندة هذا الحراك داخل السجون من كافة ابناء شعبنا بكل قطاعاته وشرائحه ومؤسساته رسميا وشعبيا والعمل على اوسع مشاركات في الفعاليات والانشطة المختلفة .

كما اكد الاجتماع اهمية توسيع الخطوات التي قام بها عدد من الاسرى لمقاطعة محاكم الاحتلال، وعدم الرضوخ لهذه المنظومة القصائية الشريكة في جرائم الحرب بحق اسرانا والتي تشرع القتل البطيء بحقهم، واصدار الاحكام الظالمة في تغطية مباشرة على ما ترتكبه دولة الاحتلال وهي جزء منها بحقهم، واهمية مخاطبة العالم اجمع لوقف هذا الظلم، والتحرك قانونيا من اجل الضغط على دولة الاحتلال لوقف ما تقترفه بحقهم .

وطالب الاجتماع بالعمل على كل المستويات الدولية والقانونية من اجل اوسع حملات التضامن الدولي مع الخطوات النضالية المشروعة للاسرى، وتسليط الضوء على واقعها الكارثي خصوصا بعد نجاح ستة اسرى في انتزاع حريتهم مطلع ايلول الماضي قبل ان يعاد اعتقالهم، وما خلفته من تداعيات على الوضع العام في السجون وارتفاع وتيرة القمع، والخطوات الانتقامية والعقوبات الجماعية بحقهم وهو ما ينذر بانفجار وشيك في السجون

وعقد الاجتماع بمقر الجبهة العربية الفلسطينية بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين على انطلاقتها ومن المقرر ان ينظم الاجتماع الاسبوعي بعد غد الثلاثاء امام الصليب الاحمر الدولي في مدينة البيرة ضمن سلسلة خطوات سيتم الاعلان عنها ارتباطا بالبرنامج الوطني للحركة الاسيرة وحضر الاجتماع اضافة للقوى هيئة شؤون الاسرى والمحريين، ونادي الاسير الفلسطيني والهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحررين، والمؤسسات الحقوقية المدافعة عن حقوق الاسرى .