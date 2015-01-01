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أبو مويس يبحث مع السفير الهندي تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

الأحد 10 أكتوبر 2021 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مويس يبحث مع السفير الهندي تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي



رام الله /سما/

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، اليوم، مع سفير جمهورية الهند لدى دولة فلسطين موكل آريا، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.


وناقش الطرفان آخر المستجدات الخاصة بالبحث العلمي في فلسطين، خاصةً التي بحاجة إلى تفعيل مع الجانب الهندي، وتعزيز التعاون في مجال التعليم التقني.

وفي هذا السياق، أكد أبو مويس متانة العلاقات بين دولة فلسطين والهند؛ خاصة في مجال التعليم العالي، مشيراً إلى أهمية الترتيب والتنسيق لتطوير اتفاقية التعاون بين الجانبين، مشيداً بدور الهند في مجال تقديم المنح الدراسية السنوية للطلبة الفلسطينيين.

بدوره، أكد آريا عمق العلاقات التاريخية بين الهند وفلسطين، مبدياً الاستعداد لتقديم الدعم اللازم في مجالات عدة تخدم التطور والتقدم لأبحاث علمية مشتركة، وتقديم دورات في مجال التعليم المستمر بهدف بناء القدرات للطلبة والطواقم العاملة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

#التعليم العالي والبحث العلم #محمود أبو مويس

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