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كان: الأردن تستأنف تصدير الخضار لإسرائيل

الأحد 10 أكتوبر 2021 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
كان: الأردن تستأنف تصدير الخضار لإسرائيل



القدس المحتلة /سما/

ذكرت قناة كان العبرية مساء يوم الأحد، أن المملكة الأردنية استأنفت خلال شهر أغسطس الماضي تصدير الخضار إلى إسرائيل بعد انقطاع دام 5 أشهر بين البلدين.
 
ووفقا للتقرير الدوري لوزارة الزراعة الأردنية، فقد بلغت صادرات الأردن الزراعية الى إسرائيل في شهر آب اغسطس الماضي سبعة وثلاثين طناً من صنفي الخيار والفلفل.
 
ونقلت القناة العبرية عن وزارة الزراعة الأردنية، قولها "إن الاتفاق سيرفع الصادرات الاردنية للجانب الاسرائيلي الى ما يزيد على 50 الف طن من الخضار والفواكه".
 
يذكر أن البلدين كانا قد وقعا اتفاقا لزيادة الاستيراد الزراعي من الأردن خلال السنة الحالية، بسبب فريضة دينية تحظر فلاحة الأرض في إسرائيل، وذلك اعتبارا من ايلول سبتمبر2021 وحتى ايلول سبتمبر 2022.

#الاردن #تصدير الخضار #اسرائيل

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