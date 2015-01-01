هرتسوغ يقدم منحة تعليمية باسم المستشارة الألمانية ميركل

القدس المحتلة /سما/

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مساء يوم الأحد، أن رئيس اسرائيل يتسحاق هرتسوغ، قدم منحة مالية تعليمية تحمل اسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.



ووفقاً للصحيفة العبرية، خصص هرتسوغ منحة مالية تعليمية على اسم المستشارة الألمانية ميركل، توزع كل عام على عالمات متفوقات في الكيمياء الفيزيائية بمعهد فايتسمان للعلوم في رحوفوت.



وأكد هرتسوغ خلال لقائه ميركل مساء اليوم، أنها صديقة حميمة ومقربة لإسرائيل وللشعب الإسرائيلي ولا أحد يستطيع أن يشكك في مساهمتها العظيمة في تعزيز العلاقات بين البلدين.