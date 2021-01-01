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الإغاثة الزراعية تبدأ بصرف قسائم شرائية الكترونية للمزارعين المتضررين من العدوان الاخير

الأحد 10 أكتوبر 2021 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإغاثة الزراعية تبدأ بصرف قسائم شرائية الكترونية للمزارعين المتضررين من العدوان الاخير



غزة /سما/

 بدأت جمعية التنمية الزراعية (الاغاثة الزراعية) بتوزيع القسائم الشرائية الإلكترونية ل445 أسرة على مستوى قطاع غزة متضررة من العدوان الاخير.

ويأتي هذا ضمن مشروع “دعم المزارعين الضعفاء وأسرهم، المتضررين جراء عدوان 2021 على قطاع غزة” الذي تنفذه مؤسسة أوكسفام بالشراكة مع الاغاثة الزراعية بتمويل من بلجيكا.

ويهدف التدخل الى تلبية الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية، ومواد تنظيف لفئة المزارعين والمتضررين خصوصاً في أوقات الأزمات والكوارث.

يشار الى أن توزيع القسائم الشرائية سيستمر لمدة شهرين في محافظات قطاع غزة الخمس من خلال ثمانية محلات تم التعاقد معها مسبقاً لتلبية احتياجات المستفيدين.

وتتم عمليات التوزيع بإشراف مباشر من طواقم الإغاثة الزراعية، حيث يتم مراقبة عمليات الاستلام من جانب المستفيدين، ومتابعة جودة المواد الغذائية المعروضة في المحلات التجارية ومدى تنوعها، ومدى التزام المحلات في اجراءات معايير السلامة في ظل جائحة كورونا.

#الاغاثة الزراعية #القسائم الشرائية #العدوان الإسرائيلي #قطاع غزة #متضرري العدوان

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