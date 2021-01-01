الرئيس يؤكد تقديم التسهيلات كافة لإنجاح عمل النقابات الفلسطينية

رام الله /سما/

استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، نقيب المهندسين الفلسطينيين المهندسة نادية حبش.

وأطلعت حبش، الرئيس على سير العمل في نقابة المهندسين، والخطط الموضوعة لتطوير عملها بما يخدم المواطن الفلسطيني، كما جرى بحث الشأن الفلسطيني وسبل دعم المواطن الفلسطيني ودور النقابات في ذلك.

وأكد الرئيس تقديم التسهيلات كافة لإنجاح عمل النقابات الفلسطينية، ومنها نقابة المهندسين، والتعاون معها في المجالات المشتركة.

بدورها، أكدت المهندسة حبش استعداد النقابة للتعاون مع مؤسسات السلطة في مجالات عملهم، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

وحضر اللقاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ومفوض المنظمات الشعبية عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” توفيق الطيراوي، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.